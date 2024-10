Liguria. Si apre una finestra di tempo più stabile dopo il periodo fortemente perturbato, e il weekend di allerta, appena vissuto sulla nostra regione, in Liguria – secondo il centro meteo Limet – avremo cieli più sereni ed escursioni termiche tra giorno e notte più consone al periodo autunnale.

Liguria, le previsioni meteo per oggi lunedì 28 ottobre

Cielo e Fenomeni: il meteo di oggi nuvolosità residua sul ponente della Liguria ove non si esclude qualche piovasco in esaurimento entro la prima mattinata. Sul centro-levante cieli poco nuvoli al mattino, pressoché sereni entro le ore centrali. Nubi basse o banchi di nebbia sui versanti padani del settore centro-occidentale in lieve diradamento mattutino.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali sotto costa sul settore centro-occidentale. Calma di vento sul Levante e sui settori interni. Mari: poco mossi o mossi sul Levante, poco mossi o stirati sul centro-ponente. Temperature: minime in diminuzione, specie nei versanti padani. In lieve aumento le massime sulla costa. Costa: Min: +14/+18°C – Max: +19/+24°C; interno: Min: +7/+15°C – Max: +14/+19°C.

Martedì 29 ottobre

La giornata di domani, martedì, in Liguria, sarà sulla falsa riga di quella di oggi, con cieli poco nuvolosi o sereni sulla costa e banchi di nebbia o nuvolosità bassa nelle prime ore del mattino e a partire dalla serata sui versanti padani.

Venti deboli dai quadranti settentrionali, con locali rinforzi fino a moderati, in serata, sulle vallate Savonesi e Genovesi. Mare poco mosso o localmente mosso sul Levante.

Temperature minime stazionarie, massime in lieve aumento; in ulteriore diminuzione i valori sui versanti padani, con escursione termica minore ove sussistessero banchi di nebbia.

Mercoledì 30 ottobre

Cieli sereni o poco nuvolosi in costa e banchi di nebbia mattutini sui versanti padani. Ventilazione dai quadranti settentrionali. Temperature stazionarie o in lieve diminuzione nell’entroterra.