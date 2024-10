Liguria. Nuovo giorno ottobrino, nuovo fronte in arrivo: il lascito dell’ormai ex-uragano Kirk, formatosi gli scorsi giorni in Atlantico e diretto verso l’Europa settentrionale dopo essere stato declassato a ciclone extra-tropicale, determina l’invio di un nuovo impulso perturbato verso il Mar Mediterraneo e la penisola italiana.

Secondo il Centro Limet, oggi giovedì 10 ottobre avremo il passaggio di un nuovo intenso fronte perturbato nella nottata e prime ore del mattino: già dalle prime ore precipitazioni localmente molto intense anche a carattere temporalesco su Alpi Liguri, imperiese interno e Bormida occidentale; in una prima fase rovesci più modesti sul settore centrale, seppur a tratti anche di forte intensità, in particolare nell’interno. Nelle ore successive, indicativamente tra la tarda nottata e prime ore del mattino, graduale traslazione del sistema perturbato verso levante, con interessamento in prevalenza dell’interno centro-orientale: prestare particolare attenzione ai bacini Trebbia, Aveto, Entella e Sturla per la possibile repentina risposta dei corsi d’acqua omonimi e dei loro affluenti alle precipitazioni con ratei più elevati. Superata la fase frontale si assisterà ad un deciso miglioramento, con cieli in prevalenza poco nuvolosi a ponente e sul settore centrale; qualche nube in più a levante, in particolare nell’interno, dove non si esclude qualche residuo rovescio nel corso del pomeriggio.

Venti nella notte da sud/sud-est con raffiche fino a burrasca su settore costiero centro-occidentale e crinali esposti del settore centrale. Nelle ore successive, tra la tarda nottata e le prime ore del mattino graduale traslazione delle raffiche più intense verso levante, in corrispondenza del passaggio del fronte. Nel corso della giornata rotazione a nord/nord-est su gran parte della regione, con intensità tra debole e moderata. Permangono raffiche fino a burrasca al largo. Mare agitato sul settore centrale nella notte, con onde fino a 5 metri e periodo fino a 8 secondi: prestare attenzione sui litorali della zona. Molto mosso altrove. Nel corso della giornata lenta scaduta fino a mosso a ponente, mentre risulterà molto mosso sul centro-levante. Temperature stazionarie o in lieve aumento le minime, così come saranno in aumento le massime a ponente, mentre risulteranno stazionarie sul centro-levante. Temperature in calo dalla serata: sulla costa minime tra 15 e 20 gradi, massime tra 20 e 24 gradi; all’interno minime tra 10 e 16 gradi, massime tra 14 e 21 gradi.

Venerdì 11 ottobre giornata generalmente poco nuvolosa su tutta la regione, con nubi più compatte nell’interno di ponente e del centro-levante ma senza fenomeni di rilievo associati.

Venti in prevalenza deboli dai quadranti settentrionali in mattinata, in rotazione a sud/sud-est nel pomeriggio sul centro-levante. Mare molto mosso in mattinata a levante, mosso altrove; in graduale scaduta nel corso della giornata. Temperature in generale calo sia nei valori minimi che in quelli massimi.

Sabato 12 ottobre aumento generale delle nubi, con qualche debole rovescio previsto tra il savonese ed il genovesato. Nuovo aumento dell’instabilità a partire dalla tarda serata.

Temperature stazionarie, mare inizialmente mosso, in generale scaduta nel corso della giornata. Venti tra il debole ed il moderato, con direzione variabile.