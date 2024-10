Liguria. Un’estesa saccatura Atlantica andrà ad approfondirsi sul Golfo di Biscaglia a partire da metà settimana, causando un intenso peggioramento sulla nostra regione, associato a possibili criticità locali e cumulate pluviometriche elevate. Ecco le previsioni meteo del Centro Limet per oggi e i prossimi giorni

Cielo e Fenomeni: ultime ore della nottata e prime ore del mattino con nuvolosità irregolare sul settore centro-occidentale e qualche locale piovasco di breve durata. A partire dalle ore centrali, ampi spazi di sereno dallo Spezzino al Genovesato occidentale; Nuvolosità sparsa su Savonese e Imperiese. Incremento della nuvolosità dalla tarda serata, senza fenomeni associati.

Venti: deboli dai quadranti settentrionali sul Ponente, a regime di brezza dai quadranti meridionali sul centro-levante. Rotazione ai quadranti settentrionali in serata su tutta la regione.

Mari: poco mossi sui settori costieri di centro-levante. Mossi sull’imperiese entro sera. Temperature: in lieve aumento sia nei valori massimi che in quelli minimi. Costa: Min: +16/+20°C – Max: +19/+24°C; interno: Min: +12/+16°C – Max: +15/+21°C.

MERCOLEDì 16 OTTOBRE: repentino peggioramento delle condizioni meteo in nottata , con precipitazioni intense in mattinata sul settore centro-occidentale e nei settori interni. Possibile pausa precipitativa sul settore centrale, prima di un nuovo peggioramento serale. Locali criticità di carattere idrogeologico, accentuate dalla saturazione dei terreni su quasi tutta la totalità della regione. [SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI]

Venti: deboli o moderati dai quadranti settentrionali in mattinata, in rotazione a E/SE entro le ore pomeridiane. Ulteriore rinforzo a scirocco in serata sui settori centro-orientali della regione. Mari: mossi in mattinata su Imperiese e Savonese , in estensione serale ai restanti settori costieri. Temperature: stazionarie le minime, in lieve diminuzione le massime.

GIOVEDì 17 OTTOBRE: possibile recrudescenza da parte delle precipitazioni con criticità più estese sul settore centro-occidentale e una possibile stazionarietà dei fenomeni [Evoluzione da confermare – SEGUIRE I PROSSIMI AGGIORNAMENTI].