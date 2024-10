Liguria. L’alta pressione c’è ma non si vede: così il Limet, Associazione ligure di meteorologia, sintetizza la situazione di questi giorni a causa di flussi meridionali nei bassi strati responsabili del cielo perturbato. Oggi attenzione alle raffiche di vento da Nord localmente superiori ai 40-50 km/h in mattinata nelle vallate savonesi e genovesi.

Al mattino alternanza di annuvolamenti e schiarite con possibili brevi rovesci, che sul Levante della regione potrebbero risultare più persistenti. Nel corso del pomeriggio le schiarite si faranno via via sempre più ampie soprattutto lungo la fascia costiera, mentre sui settori appenninici la nuvolosità la farà ancora da padrona in un contesto comunque più asciutto. In serata nessuna variazione significativa.

Venti appunto tesi al mattino da Nord tra savonese e genovese, deboli a regime di brezza sulle restanti zone. Ventilazione in generale calo dal pomeriggio.

Mare stirato sotto costa su savonese e imperiese, mosso al largo del settore occidentale. Poco mosso sul centro-levante.

Temperature stazionarie sulla costa minime tra +16 e +20°C, massime tra +21 e +25°C, nell’interno minime tra +9 e +15°C, massime tra +15 e +21°C.

Giovedì 24 ottobre

Nuvolosità sparsa sul settore centro-orientale con possibili deboli rovesci. Cieli poco nuvolosi o velati sull’imperiese. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mare poco mosso. Temperature stazionarie.

Venerdì 25 ottobre

Attenzione a possibili rovesci anche stazionari sul settore centro-orientale. Giornata uggiosa, con copertura nuvolosa in aumento su tutta la regione. Possibili forti rovesci più probabili sul settore centro-orientale.