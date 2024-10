Matteo Salvini a Cairo, visita all’impianto di Funivie: “I soldi ci sono. Questa struttura deve ripartire”

Cairo Montenotte. “I soldi ci sono, li abbiamo trovati. Vogliamo far ripartire la struttura, vogliamo veder ripartire l’impianto”. Lo ha dichiarato, in merito alle Funivie, il ministro e segretario della Lega Matteo Salvini, oggi in visita nel savonese.

La prima tappa è stata questa mattina a Cairo Montenotte. Seguiranno diversi altri appuntamenti: a Finale Ligure, a Loano nel primo pomeriggio e a Savona.

Ad accogliere il ministro nella tappa valbormidese sono stati il sindaco di Cairo Montenotte Paolo Lambertini ed il suo vice Roberto Speranza, il primo cittadino di Pontinvrea Matteo Camiciottoli e il capogruppo di minoranza di Altare Giuseppe Grisolia.

“Sono stato in un impianto storico, – ha dichiarato il leader leghista in relazione a Funivie. – Per me, per il vice ministero Rixi, per gli operai che ho incontrato è fondamentale che si continui la produzione: i soldi li abbiamo trovati e messi a bilancio. Ora mancano la valutazione ambientale e quella di sicurezza sulle funi e sui vagoni, però qui stiamo parlando del porto di Savona, una zona industrialmente fondamentale”.

“Mi rifiuto di pensare che un secolo di sforzo e di lavoro della Val Bormida finisca nel nulla. Ora spero che tutti remino nella stessa direzione e che nessuno metta ostacoli ambientali o giuridici. L’ultimo ministro che ha vistato l’azienda lo ha fatto nel 1927, oggi siamo tornati a incontrare gli operai. Vogliamo far ripartire la struttura, vogliamo veder ripartire l’impianto”, ha concluso.

Quindi, un giro lungo il mercato di Cairo Montenotte, dove Salvini si è intrattenuto con diversi simpatizzati della Lega, tra selfie, strette di mano e parole di incoraggiamento.

Ma c’è stato spazio per parlare con i cronisti presenti anche delle polemiche in merito al Decreto Albania: “A me interessa che si fermino i clandestini e gli scafisti, poi i giudici fanno il loro lavoro e i ministri il lavoro che gli italiani gli chiedono di fare. Spero solo che, anche in questo caso, tutti si remi nella tessa direzione. Impedire le espulsioni di irregolari e delinquenti non è un attacco a Salvini, al Governo, all’accordo con l’Albania, ma è un problema per l’Italia e gli italiani. Ritengo che tutti debbano partecipare alla difesa della sicurezza nazionale. Chi ha diritto e viene riconosciuto come in fuga dalla guerra rimane in Italia, chi viene dichiarato illegale e clandestino viene espulso, come accade in tutto il mondo”.

E non è mancata una stoccata “ai giudici che interpretano la legge invece di applicarla”: “I giudici hanno bloccato centinaia di espulsioni anche prima del decreto Albania. Se qualche giudice vuole fare politica, ritiene che i confini non servano a niente, che l’Italia debba accogliere tutti e dare tutto a tutti, allora si candidi alle elezioni con Rifondazione Comunista e prenda i voti degli italiani dicendo che i confini e le leggi non esistono. Però, ripeto, lo faccia candidandosi. I giudici la legge la devono applicare non interpretare. Di giudici che la legge la interpretano a seconda della convenienza politica e partitica ce ne sono pochi, ma ce ne sono”, ha concluso il ministro.