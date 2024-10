Marco Bucci è il nuovo presidente della Liguria

Liguria. È Marco Bucci il nuovo presidente della Regione Liguria. Al termine di un testa a testa al cardiopalma durato tutto il pomeriggio nel corso dello spoglio, il sindaco di Genova, candidato del centrodestra, la spunta per poche migliaia di voti e vince con poco più del 48% delle preferenze. Andrea Orlando, ex ministro della Giustizia e candidato del campo largo progressista con M5s e Azione (ma non Italia Viva), si ferma di poco sopra il 47%. A certificare la vittoria, intorno alle 21.15, lo stesso Orlando, che ha chiamato Bucci “per augurargli buon lavoro“.

Al sindaco Marco Bucci sono però proprio i genovesi a voltare le spalle, gli stessi che due anni fa lo avevano riconfermato a Palazzo Tursi con percentuali plebiscitarie. Nel capoluogo Orlando vince con distacco netto, 52,70% contro 43,81%, lasciando così una pesante ipoteca sulle prossime elezioni comunali che si svolgeranno nel 2025 dopo un periodo di reggenza del vicesindaco Pietro Piciocchi. E proprio il braccio destro di Bucci, ritenuto suo naturale erede e sul punto di essere candidato alla Regione, ora torna in discussione.

Il Pd si conferma ampiamente il primo partito col 28,57%, seguito da Fratelli d’Italia – primo nel centrodestra – che incassa il 14,84%. Nella coalizione vincente la lista Vince Liguria sfiora il 10%, la Lega raggiunge l’8,49%,ForzaItalia di poco sopra l’8%, Orgoglio Liguria al 5,69%, Udc 1,30%, Alternativa Popolare 0,35%. Nel centrosinistra, dietro i dem, Alleanza Verdi Sinistra al 6,18%, Lista Orlando Presidente al 5,36%, crollo del M5s che si ferma al 4,63%, Patto Civico e Riformista 1,76%, Liguri a Testa Alta 1,63%.

Colpisce il dato dell’affluenza, in netto calo rispetto al 2020. Il dato definitivo si attesta al 45,96%, in calo di oltre 7 punti percentuali rispetto alla tornata del 2020 quando era andato a votare il 53,42% degli aventi diritto. La provincia di Genova perde terreno col 48,30% (era al 53,48%), ma la città si mantiene appena sopra il 50% con differenze notevoli tra quartieri. Crollo verticale invece in provincia di Imperia, dove si passa dal 50,2% al 38,1%. Calo netto anche nel Savonese, dal 55,1% al 43,74%. La Spezia chiude le urne al 47,23%, nel 2020 l’affluenza era al 54,16%.

