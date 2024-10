Maltempo, tratte chiuse lungo la Sp29 Cadibona e la variante di Vispa: operai al lavoro

Provincia. A causa delle avverse condizioni meteorologiche, lungo le strade statali 29 “del Colle di Cadibona” e 29VAR “Variante di Carcare e Collina Vispa” sono provvisoriamente chiuse alcune tratte stradali.

Nel dettaglio, lungo la statale 29 è interdetta la tratta tra il km 119,000 ed il km 120,500 (in località Dego), con circolazione deviata in loco, mentre la statale 29VAR (in località Cairo Montenotte) è interdetta totalmente per complessivi 4km.

Il personale di Anas e dell’impresa incaricata è operativo sul posto.