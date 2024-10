Maltempo: sospiro di sollievo per Albenga, il consigliere Caviglia: “Siamo vicini alla Val Bormida”

Albenga. Punto della situazione anche ad Albenga dopo l’ondata di maltempo che ha investito la Liguria.

“Rispetto alle ultime due allerte, quella del 4 e 5 settembre e quella del 17 e 18 ottobre, possiamo dire che questa volta tiriamo un sospiro di sollievo perché la perturbazione ci ha solo sfiorato”, ha affermato il consigliere delegato alla protezione civile Antonio Caviglia.

Il Coc (centro operativo comunale) aperto per far fronte all’allerta è stato presidiato, a turno, fino alle 15 di ieri (27 ottobre) da una quindicina di volontari della protezione civile, più altrettanti che hanno dato la loro reperibilità in caso di interventi da effettuare.

“Ringrazio come al solito, l’efficiente organizzazione di tutti questi ragazzi, che ancora una volta si sono dimostrati disponibili e preparati, con in primis il coordinatore Gianni Naso”, ha aggiunto l’amministratore ingauno.

“Purtroppo durante abbiamo potuto constatare che gli abitanti di altre zone della Liguria non sono stati fortunati quanto noi. Mi riferisco alla Val Bormida ed alle zone di Cogoleto e Arenzano ai quali esprimo la mia massima vicinanza e quella dell’amministrazione tutta”, ha concluso Caviglia.