Maltempo, Rio esonda sulle alture di Arenzano: uomo scomparso con la sua auto. Ricerche ancora in corso [AGG]

Arenzano. I vigili del fuoco stanno cercando un uomo scomparso con la sua auto sulle alture di Arenzano, in via Pecorara, nella zona di Terralba. Sul posto anche il 118. Si tratta di un ristoratore della zona di 62 anni, Davide Violin. A dare per prima l’allarme è stata la moglie. L’ipotesi è che l’auto sia stata inghiottita dal torrente in piena dopo uno smottamento.

Secondo quanto ricostruito dalle forze dell’ordine anche diversi residenti della zona avrebbero visto alcune auto, un paio almeno che venivano inghiottite da questo piccolo rivo, un affluente del torrente Lerone, che si trova in via Pecorara e che si sarebbe gonfiato a causa delle piogge copiose cadute in queste ore.

Sul posto sono arrivati anche una squadra di sommozzatori e una squadra alluvionale, sempre dei vigili del fuoco genovesi. Attivata anche la capitaneria di porto per le ricerche in mare.

La cittadina del ponente, insieme a quella di Cogoleto, è stata interessata nel pomeriggio da un violentissimo temporale autorigenerante che ha provato allagamenti e smottamenti.