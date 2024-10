Maltempo, Pierangelo Olivieri incontra il neo presidente di Regione Bucci: “Urgente un’azione tempestiva e massima attenzione al territorio”

Savona. “Questa mattina, di primissima ora, ho avuto il piacere di incontrare il neo presidente della Regione Liguria, Marco Bucci, ben noto per la sua operatività, per un primo importante incontro. La straordinaria emergenza che ha colpito la nostra provincia, in particolare la Valbormida, Cairo Montenotte e comuni costieri e dell’immediato entroterra come Varazze, Celle Ligure, Vezzi Portio e Tovo San Giacomo, non poteva attendere. Sin da subito ho voluto rappresentare, con fermezza ed urgenza, le necessità del nostro territorio, devastato dagli ultimi eventi alluvionali.” Così ha ha dichiarato il presidente della Provincia Pierangelo Olivieri al termine del suo incontro genovese.

La risposta del presidente Bucci è stata “immediata e concreta: ha manifestato una totale disponibilità a collaborare su tutti i fronti necessari, garantendo una vicinanza tangibile alla nostra provincia. E’ stata concordata come priorità la gestione delle operazioni di primo intervento, così come il riconoscimento dello stato di emergenza da parte della Protezione Civile Nazionale, passo essenziale per ottenere i fondi indispensabili per il recupero delle aree colpite”.

“L’incontro è peraltro stato occasione per tracciare i primi punti dell’asse amministrativo del nuovo mandato regionale. E’ stata condivisa un’importante novità operativa: ogni mese il presidente Bucci sarà personalmente presente nel territorio della provincia di Savona per incontrare direttamente, su singoli tempi e per comprensori, i cittadini, la società civile, il mondo produttivo, le associazioni di categoria e i sindaci di tutto il territorio, dalla costa all’entroterra. Questa iniziativa rappresenta un segno di vicinanza e un impegno concreto per rispondere alle nostre priorità: le infrastrutture, la sanità, la formazione e il sostegno al sistema produttivo locale”.

“L’attenzione al territorio savonese è e sarà al centro di questa nuova fase per la Regione Liguria. La provincia di Savona sarà pienamente rappresentata nelle scelte strategiche della nuova amministrazione regionale, perché solo così potremo costruire un futuro solido per le nostre comunità. Il lavoro dell’amministrazione provinciale per il territorio continua, con determinazione e senso di responsabilità”.