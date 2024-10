Maltempo nella Finale Outdoor Region: chiusa la rete sentieristica fino al 20 ottobre

Finale Ligure. Gli eventi meteorologici degli ultimi giorni hanno gravemente colpito i sentieri e il territorio del finalese e della Finale Outdoor Region. Nonostante sia questo un periodo di alta stagione per il turismo outdoor, a causa della situazione di criticità, tutte le attività sulla rete sentieristica sono state sospese fino a domenica 20 ottobre. Tale decisione in alcuni casi si affianca a specifiche ordinanze comunali che vietano l’accesso alle mountain bike nei territori di loro competenza.

Da questa mattina, i trail builder della Finale Outdoor Region supportati da guide, compagnie shuttle e diversi volontari hanno avviato un’intensa attività di monitoraggio per verificare lo stato dei sentieri e pianificare i successivi interventi di ripristino.

Gianluca Viglizzo, presidente del Consorzio Finale Outdoor Region, ha dichiarato: “A seguito dei sopralluoghi in corso, provvederemo a definire un piano di interventi per la manutenzione. Qualora si rendessero necessari interventi più consistenti, alcuni sentieri o strade potrebbero rimanere chiusi per un periodo prolungato. Ci impegneremo comunque a ripristinare la situazione il prima possibile, garantendo la riapertura delle aree solo quando sarà sicuro farlo.”

“In questo momento così delicato,- ha proseguito Viglizzo, – chiediamo a tutti, operatori del settore e turisti, di avere pazienza, rispetto e collaborazione. Vi invitiamo a rispettare le chiusure attuali e a non percorrere strade o sentieri danneggiati, per evitare di peggiorare ulteriormente la situazione.”

“Ora più che mai è importante sostenere il progetto ‘For You Card’, strumento di finanziamento per la manutenzione del territorio, utilizzandola ad ogni acquisto presso e attività partner che sono ormai oltre 300 distribuite su tutto il comprensorio”.

Per restare costantemente aggiornati sullo stato dei sentieri, il Consorzio invita tutti a iscriversi ai canali WhatsApp e Telegram. Per ulteriori informazioni, è possibile consultare la sezione con gli aggiornamenti live sul sito www.finaleoutdoor.com.