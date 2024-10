Maltempo, nel levante savonese sarà allerta arancione fino alle 21

Liguria. Proseguirà sino alle 21 l’allerta arancione sul levante savonese, per poi passare in gialla fino a mezzanotte. In Valbormida, invece, allerta arancione fino alle 15; gialla fino a alle 21. Nel ponente savonese l’allerta resta gialla e chiuderà alle 18. Ecco l’ultimo aggiornamento sul maltempo che sta colpendo la Liguria in queste ore.

A Savona si registra la caduta di un albero, mentre a Genova è esondato un rio e ci sono allagamenti diffusi. Si sono verificati tre smottamenti a Masone, due già risolti sulla strada verso la frazione di Bertè e una in via di risoluzione in direzione di località Busa, dove è rimasta isolata una casa. La situazione è in via di risoluzione.

Dopo il temporale forte, organizzato e persistente che dalla mezzanotte si è instaurato sul Mar Ligure, di fronte al levante genovese, e ha oscillato fra Genova e Spotorno e relativo entroterra per dodici ore, sta per arrivare il passaggio del fronte vero e proprio.

Ingenti finora i quantitativi misurati puntualmente, con queste intensità orarie: 97,4 mm/h Campo Ligure; 94,6 mm/h Fiorino; 82,4 mm/h Campo ligure-Prai; 81,4 mm/h Rossiglione; 66, 4 mm/h Genova Pontedecimo. Campoligure ha superato i 300 mm in 24 ore (300.8 mm), di cui 272 mm in 6 ore, Fiorino 186mm/24 ore (147mm in 6 ore).

Le piogge di queste ore hanno causato innalzamento rilevante dei livelli dei fiumi, in particolare dell’Orba e dello Stura, dove il picco è transitato senza particolari criticità sul territorio.

In corrispondenza dell’arrivo del fronte le precipitazioni saranno diffuse: hanno già iniziato a interessare il ponente, con intensità molto elevate nell’entroterra imperiese (57.8 mm a Colle Belenda).

Ruoteranno anche i venti, con l’ingresso del libeccio da sud-ovest: potrebbe contribuire a creare una nuova convergenza con lo scirocco (stamattina a 107.3 km/h a Fontana Fresca sopra Sori) sul centro-levante, in uno scenario in cui, ancora per qualche ora, anche la presenza della tramontana favorirà l’innesco dei temporali. Avremo perciò ancora rovesci e temporali fino alla serata, ma più rapidi e con meno umidità a disposizione.

Dopo il passaggio del fronte bisognerà comunque seguire le risposte del territorio, soprattutto dei grandi bacini, capaci di raccogliere tutta l’acqua su ampie porzioni di regione.

Da domani pomeriggio/sera nuovo passaggio perturbato da ponente verso levante: sembra abbastanza veloce, ma con caratteristiche da seguire con attenzione, anche alla luce delle precipitazioni che si sono verificate e si verificheranno oggi.

LE PREVISIONI AGGIORNATE

OGGI, MARTEDì 8 OTTOBRE: Il transito del fronte determina piogge diffuse di intensità fino a forte con cumulate elevate su CE, significative altrove. Fino al tardo pomeriggio alta probabilità di temporali forti e organizzati su A, anche persistenti su BCDE. In serata rimane un’alta probabilità di temporali forti su BCE. Venti meridionali fino a burrasca su C, rilievi di E e parte orientale di B; rotazione dai quadranti settentrionali su B e generale parziale attenuazione in serata. Mare localmente agitato su BC per onda da Sud/Sudest in rotazione da Sudovest la sera.

DOMANI, MERCOLEDì 9 OTTOBRE: Un flusso umido sudoccidentale mantiene condizioni di instabilità con alta probabilità di temporali forti e organizzati dal pomeriggio su ABCE, bassa probabilità su D. Dalla sera intensificazione dei fenomeni a partire da Ponente per l’arrivo di una nuova perturbazione con piogge di intensità moderata e cumulate significative su A. Venti forti (50-60 km/h) meridionali, rafficati sui capi esposti e sui rilievi. Mare localmente agitato su BC per onda da Sud/Sudovest in temporaneo calo a molto mosso e nuovo aumento dalla sera a partire da A.

DOPODOMANI, GIOVEDì 10 OTTOBRE: Il transito della perturbazione determina piogge diffuse di intensità moderata anche a carattere temporalesco con alta probabilità di fenomeni forti e organizzati. Cumulate significative su AB, elevate su CE. Tendenza ad attenuazione dei fenomeni nel pomeriggio a partire da Ponente. Venti forti (50-60 km/h) meridionali, rafficati sui capi esposti e sui rilievi (possibili raffiche oltre 100-120 km/h nelle prime ore sui crinali). Mare agitato con mareggiate per onda da Sud/Sudovest con periodo in allungamento fino a 8 s.