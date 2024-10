Maltempo, nel finalese senso unico alternato lungo la Sp 490. Chiusa la strada Spotorno-Finalpia

Finale Ligure. Maltempo, disagi nel finalese anche lungo la tratta della Sp 490, dove si viaggia a senso unico alternato ed è chiusa la Sp 8 Spotorno-Vezzi Portio-Finale Ligure Pia. “Dopo i sopralluoghi di questa notte e questa mattina due sono i punti di maggior attenzione – spiega l’assessore Paolo Folco – È crollato a Finalborgo un pezzo d’argine adiacente a quello riparato in settimana con la scogliera. Qui estenderemo la “somma urgenza” e di fatto il cantiere è già appaltato, senza soluzione di continuità”.

“A Finalpia ha ceduto un pezzo d’argine in via Lungosciusa – prosegue – Anche qui partiamo spediti perchè, dopo domenica scorsa, era in corso di assegnazione l’incarico per consolidare il “piede” nell’alveo. La ditta ha già transennato la zona ed istituito un senso unico alternato. Al momento la ditta manutentrice sta liberando la strada di Verzi, pulendo quelle cittadine più colpite e collaborando con i Vigili per i transennamenti e le messe in sicurezza, come ad esempio la strada provinciale per Vezzi che è chiusa. Oggi verrà segnalato con un cartello il masso caduto a Monticello che verrà rimosso domani”.

“Nell’occasione verranno pulite via Pineta e la via per Monticello con particolare attenzione alle cunette laterali per lo scarico dell’acqua. I tecnici stanno lavorando al ripristino delle luci dove mancavano la scorsa notte. Un ringraziamento particolare a tutti i membri dell’ufficio tecnico comunale e all’impresa Mina che con passione ed amore per il territorio sta operando con estrema efficienza”, conclude l’assessore.