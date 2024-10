Maltempo, l’Osservatorio Animalista: “I Comuni dettino norme per la tutela degli animali a rischio esondazione”

Savona. “Le recenti esondazioni dei torrenti liguri hanno messo in difficoltà le popolazioni residenti, provocando danni incalcolabili e tragiche morti; ma hanno anche causato la morte di molti animali domestici, da cortile e d’allevamento, intrappolati in baracche e recinti raggiunti dalle acque. E ciò ha causato dolore e disagio non solo ai proprietari ma anche ai tanti animalisti che hanno a cuore le sorti di ogni essere vivente”. Lo comunica, in una nota, l’Osservatorio Savonese Animalista.

Partecipando alle loro “giuste indignazioni” l’Osa chiede ai sindaci dei comuni colpiti di “allinearsi alle sensibilità di tanti loro amministrati e di dettare norme, sotto forma di ordinanze, davvero contingibili ed urgenti e poi in regolamenti comunali, per la tutela degli animali a rischio esondazione”.

L’Osa chiede che “si proibisca, a meno che non si posseggano piani e mezzi di evacuazione efficaci, di tenere animali incustoditi nelle zone ai margini dei torrenti a rischio allagamento. L’appello è rivolto a tutti i sindaci ma, in particolar modo ed urgenza, a quelli dove le morie si sono già verificate: Albisola Superiore, Cairo Montenotte, Quiliano, Pietra Ligure, Celle Ligure, etc”.