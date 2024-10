Sopralluogo asl2

Maltempo, l’ospedale di Cairo riprende in parte la sua attività: dal 29 ottobre al via gli esami ecografici e quelli mammografici

In attesa delle verifiche idrauliche ed elettriche si è valutato di sospendere le sedute operatorie di questa settimana mentre l’attività del centro prelievi non verrà interrotta. Il servizio di radiologia standard per reparti e Punto di primo intervento verranno a breve ripristinati grazie all’attivazione di un’apparecchiatura radiologica portatile