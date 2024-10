Valbormida. Nottata da incubo a causa del maltempo nel savonese. La Valbormida, dove la pioggia ha insistito per buona parte della serata di ieri (sabato 26 ottobre), questa mattina si è risvegliata in ginocchio.

Frane, allagamenti ed esondazioni hanno interessato tutto il territorio dell’entroterra savonese. Il fiume Bormida ha toccato i 4 metri e mezzo in un’ora ed è esondato in diversi punti: a Bragno, a Ferrania, a Cairo, a Mallare e Dego. Diverse le auto finite e trasportate nella piena del fiume. Alcune persone sono rimaste intrappolate nei loro veicoli, ma sono riuscite a salire sul tettuccio e sono state messe in salvo dai vigili del fuoco.

A Carcare, il fiume in piena ha trascinato detriti che si sono abbattuti con forza sulla passerella tra le due sponde, rompendo il collegamento.

La sede della Croce Bianca di Cairo è stata sommersa dal fango: i mezzi di soccorso sono stati messi al sicuro, ma i soccorritori hanno lanciato un appello per trovare volontari disponibili a ripulire la struttura colpita. In località Ville, sempre a Cairo, al momento le abitazioni sono ancora senza corrente elettrica.

guarda tutte le foto 8



Valbormida flagellata dla maltempo – LE IMMAGINI DEL RISVEGLIO

Secondo le informazioni fornite da Arpal, a Piana Crixia sono stati superati i 7 metri di piena.

A Carcare, oltre al centro storico con accumuli significativi di acqua, un black out elettrico ha interessato gran parte del paese. Esondati i rii a Vispa e a Plodio, mentre ad Altare via Paleologo è andata sott’acqua.

A Dego, il campo da calcio, che era stato appena sistemato dopo le ultime forti piogge, è stato completamente spazzato via.

In queste ore il maltempo sembra aver abbandonato il savonese, anche se l‘allerta meteo arancione è ancora in corso su buona parte del territorio savonese/valbormidese (e durerà, salvo proroghe, sino alle 15 di questo pomeriggio).