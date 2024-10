Maltempo e Regionali, in Valbormida alle 12 affluenza ferma al 7,49 per cento

Valbormida. Non raggiunge nemmeno il 7,5 per cento l’affluenza alle urne delle ore 12 di oggi, domenica 27 ottobre, nei comuni della Valbormida. La terribile ondata di maltempo che ha flagellato il territorio nelle ore scorse ha tolto dalle priorità dei cittadini quella di andare a votare nella mattinata odierna, quando la maggior parte degli elettori è stata impegnata a spalare fango e a mettere in sicurezza abitazioni e beni personali.

Se nel savonese il primo dato sull’affluenza di questa tornata regionale si è attestato al 12,36 per cento, e nel resto della Liguria ha superato il 13 per cento, l’alluvione nell’entroterra ha drasticamente dimezzato (o quasi) il flusso di votanti, soprattutto se si pensa che alle elezioni precedenti, alla stessa ora, in valle oltre il 14 per cento si era già recato alle urne.

Tra i Comuni dove si è votato di più, finora, ci sono Bardineto, Calizzano, Cengio, Millesimo, Plodio e Roccavignale, tutti sopra il 9 per cento. A Dego solo il 4,13 per cento, Pallare il 5,75, Altare il 6,55, Cairo Montenotte il 6,62, Piana Crixia 6,64, Bormida il 7,21 e Carcare l’8,95. Dove l’ondata di piena del fiume Bormida ha colpito maggiormente il pensiero delle elezioni è stato allontanato dalle necessità di ognuno in un momento di emergenza. Ora si attende il dato delle 19.