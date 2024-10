Maltempo, confermata la chiusura dell’allerta arancione alle 8 di domani: “In una settimana caduti 500 mm di pioggia”

Liguria. Il fronte perturbativo che sta interessando la Liguria in queste ore, sta lentamente andando verso il Levante, dove fino a domani mattina potrà creare ulteriori criticità. In queste ore il picco è in transito sul Tigullio, dove in poco più di una settimana sono caduti almeno 500 mm di pioggia. L’esondazione dell’Entella potrebbero quindi essere seguita da criticità per i bacini del Vara e del Magra.

Questo è il primo bilancio di questa allerta che arriva dalla Protezione Civile di Regione Liguria, che nel pomeriggio ha fatto il punto sulla situazione. La scansione oraria non è cambiata: su Genova l’allerta arancione terminerà alle 8 di domani mattina, per poi passare in giallo fino alle 14. Un assetto comune a tutta la regione tranne che per i bacini grandi di Tigullio e Spezziono, dove l’arancione proseguirà fino alle 14 con poi due ore di allerta gialla.

“Sostanzialmente dice che da gennaio ad oggi sono caduti in media 2000 mm sulla Liguria confermando il 2024 come tra i più piovosi degli ultimi anni – sottolinea Francesca Giannoni, centro meteo Arpal – In questo momento il fronte di convergenza si sta rigenerando a largo della costa tra Tigullio e Spezzino, dove nelle prossime ore sono attese due nuovi passaggi che potrebbero essere intensi, uno in serata e uno nella prima mattinata di domani“.

“Le precipitazioni di queste settimane hanno reso il terreno saturo – ha poi commentato l’assessore alla Protezione Civile Giacomo Giampedrone – cosa che evidentemente renderà le prossime settimane particolarmente delicate in caso di nuove precipitazioni”. Per quanto riguarda le previsioni dei prossimi giorni, all’orizzonte una piccola tregua: “Dopo l’esaurirsi del passaggio del fronte perturbativo che sta interessando la nostra regione in queste ore – conferma Giannoni – ci sarà una rimonta anticiclonica che dovrebbe regalarci un po’ di tregua“.