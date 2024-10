Maltempo, Confcommercio attiva uno “Sportello alluvione” per assistere i commercianti danneggiati

Savona. Confcommercio Savona, l’associazione di categoria dei commercianti e del terziario, è al fianco della popolazione e delle attività colpite dal maltempo e ha già aperto uno “Sportello alluvione”, nella sede di corso Ricci a Savona.

Un supporto concreto per assistere i commercianti nella gestione delle pratiche di segnalazione danni e avere altre utili informazioni.

Gli uffici di Confcommercio Savona sono in corso Ricci, Torre Vespucci, aperti dal lunedì al venerdì 9-18.

Per informazioni urgenti si può contattare il numero 019/833131.

“Invitiamo tutti coloro che abbiano subito danni a locali, attrezzature, merce a documentare la situazione con fotografie, ricevute o attestazioni di pagamento relative ad alcuni interventi già effettuati in emergenza”.

“Confcommercio Savona sta lavorando insieme alla Provincia e ai Comuni della Valbormida colpiti dall’alluvione – spiega il vicepresidente Giuseppe Molinari, referente per la Valbormida -, in modo da arrivare al più presto al riconoscimento dello stato di calamità naturale per fornire un aiuto concreto alle attività colpite. Confcommercio si è inoltre resa disponibile a inviare una persona sul territorio per raggiungere le realtà colpite e supportarle negli adempimenti burocratici”.