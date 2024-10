Maltempo, la situazione delle strade: chiuse per frana la Sp45 per Le Manie e la Sp339 tra Cengio e Millesimo

Provincia. Continuano i problemi per la viabilità in provincia di Savona, colpita da diversi smottamenti e cedimenti a causa dell’ondata di maltempo dei giorni scorsi. Poco dopo le 19 è stata chiusa la strada provinciale 45 che da Finale Ligure porta a Le Manie, a causa di una frana in località Selva con conseguente cedimento dell’asfalto.

Un altro movimento franoso in corso, con conseguenti rischi e pericoli per la viabilità e l’incolumità pubblica, ha portato alla chiusura della Sp339 che collega Cengio a Millesimo, nel tratto delle Pertite. La decisione è arrivata dopo un sopralluogo tecnico alla parete rocciosa che sovrasta la strada provinciale valbormidese, interessata da uno smottamento a causa delle forti piogge delle ultime ore che hanno deteriorato la situazione idrogeologica del versante.

In attesa della messa in sicurezza, la viabilità alternativa è quella lungo la Sp 42, Cengio- San Giuseppe: si deve entrare nell’abitato di Cosseria e svalicare fino alla Sp 28 bis per chi deve andare a Millesimo e proviene dal basso Piemonte. Oppure, da Cengio è possibile raggiungere Roccavignale, passando dalla frazione Costa, e scendere a Millesimo. Sicuramente un forte disagio per la mobilità dell’Alta Val Bormida, costretta a fare i conti con l’interruzione imposta al collegamento viario.

Intanto, è stata riaperta a senso unico alternato, con relazione del semaforo, la viabilità sulla Sp 490 nel finalese, dopo la frana avvenuta a Cà del Moro, sul Colle del Melogno.

Sul fronte delle altre strade interessate da criticità dopo l’ondata di maltempo:

– Sp 2 in frazione Ellera traffico a senso unico alternato a causa di una frana.

– Sp 36 Bragno Ferrania senso unico alternato dopo la caduta del masso

– Sp 41 al Km 7+950 strada interrotta per frana.

Naturalmente resta in atto su diverse tratte del savonese l’azione di monitoraggio e controllo per la saturazione provocata dall’intensa perturbazione e dai notevoli cumuli di pioggia.