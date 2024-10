Maltempo, Carcare flagellata dalla pioggia: passerella spezzata in due, frane e autorimesse allagate

Carcare. Inizia la conta dei danni a Carcare, dove il maltempo delle ultime ore ha colpito duramente tutto il territorio.

Diversi i danni registrati a seguito delle intese piogge che si sono riversate nella notte appena trascorsa: “La passerella ha ceduto e sono presenti numerose frane, specialmente lungo la strada per Negreppie – ha fatto sapere il sindaco di Carcare Rodolfo Mirri ai microfoni di IVG -. Molte autorimesse sono allagate, con auto ancora intrappolate all’interno. Stiamo aspettando l’arrivo dei mezzi necessari per drenare l’acqua e ripristinare ciò che è possibile. La protezione civile è all’opera con 15 volontari, impegnati in ogni intervento necessario.