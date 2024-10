Savona. Altri interventi nel pomeriggio di oggi da parte delle squadre dei vigili del fuoco a seguito del maltempo che ha colpito il territorio savonese.

Area transennata davanti al palazzo della Prefettura a Savona per la caduta di calcinacci, che ha richiesto l’azione del distaccamento savonese con l’ausilio dell’autoscala. Sempre a Savona e a Varazze piccoli smottamenti sulle strade, ma nessuna grossa criticità in relazione alle azioni in atto per le operazioni di sgombero e rimozione di massi o detriti.

E in via delle Trincee, ancora a Savona, i pompieri hanno provveduto al taglio di un albero ormai in bilico e in procinto di precipitare.

Una intera palazzina al buio, invece, nel comune di Balestrino, dove sono andati a fuoco i contatori Enel: è stato proprio un allagamento a generare le fiamme innescate da un cortocircuito dell’impianto condominiale.

il rogo è stato rapidamente domato e ora, dopo la messa in sicurezza, si attende l’intervento di ripristino da parte dei tecnici.

Maltempo, allagamenti e smottamenti nel savonese

Disagi anche in autostrada a causa della pioggia: intorno alle 14 si era formata una coda di 2 chilometri sempre sulla A26, all’altezza del bivio con l’A7 Milano-Genova e Masone, per lavori legati proprio all’incidente notturno, e si segnalavano pioggia e vento forti su tutte le principali arterie autostradali.

Per quanto riguarda le previsioni meteo, come annunciato qualche ora di tregua fino alle 15 di mercoledì pomeriggio, quando sarà ancora allerta gialla per temporali sulla Liguria tranne i bacini padani di Ponente (Bormida, Orba, Stura). Una nuova perturbazione interesserà, infatti, il territorio ligure già a partire da mercoledì pomeriggio, andando a ripercuotersi su un terreno già saturo per le intense piogge dell’ultimo mese: anche nei prossimi giorni resterà il rischio di possibili frane o smottamenti.