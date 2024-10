Provincia. Dopo la bomba d’acqua di oggi pomeriggio, che ha causato frane e allagamenti nell’area di Varazze con la conseguente chiusura dell’Aurelia e code sulla A10, in serata il maltempo ha iniziato a flagellare Quiliano e l’entroterra valbormidese.

In seguito all’ondata di oggi, il sindaco di Varazze informa: “Da Ireti la comunicazione che nella frazione dei Piani Invrea, via dei Geranei, vi è già carenza di acqua potabile a causa di una rottura alla rete. Sta intervenendo una cisterna per alimentare la rete provvisoriamente. Questo guasto è immediatamente gestibile a differenza delle frazioni di Casanova e Faje dove la situazione è più difficile”.

A Quiliano è esondato il torrente. La protezione civile sta monitorando e chiudendo all’occorrenza i ponti che lo attraversano. Anche alcune strade sono chiuse, e il sindaco Nicola Isetta ha invitato i residenti a non uscire di casa se possibile: “La situazione nel centro storico è problematica – racconta a IVG – con il fiume esondato le strade sono piene di fango, ma stiamo provvedendo già a ripristinare il tutto. Stiamo iniziando a pulire anche se le condizioni del meteo non aiutano. In questo momento sto facendo una verifica delle zone più alte. Posso dirvi che Roviasca e Montagna sono in una situazione tranquilla. Non ho ricevuto da nessuna parte segnalazione di persone in difficoltà e già questo è un’ottima notizia”.

La situazione a Quiliano



Anche in tutta la Valbormida, dove piove incessantemente da alcune ore, la situazione sta diventando critica. Le strade quasi impraticabili, il fiume Bormida è salito di 4 metri in un’ora e mezza e ora è ai livelli di guardia: in alcune zone è già esondato, ad esempio a Bragno, a Ferrania, a Cairo, a Mallare e Dego.

Maltempo a Quiliano e in Valbormida

Il ponte cairese degli Aneti, dopo il cimitero, è inagibile, come via Sanguineti nei pressi del ponte Italia 61 e via Cortemilia. Anche la zona dell’ospedale, in corso Dante, è invasa dall’acqua, come gran parte della città. La strada statale verso Bormiola, a Dego, al momento è interrotta a causa della caduta di un albero in mezzo alla strada. Interrotte anche la Sp15 tra Carcare e Pallare e la Sp 28bis Carcare-Millesimo per una frana, un grosso masso ha invaso la carreggiata della variante di Vispa, tra Altare e Cairo.

Sempre a Cairo, alcune persone sono rimaste intrappolate nella loro auto, un paio sono salite sul tettuccio e a metterli in salvo sono stati i Vigili del fuoco, mentre il mezzo è stato trasportato dalla corrente.

Cairo Montenotte allagata in centro

A Carcare, oltre al centro storico con accumuli significativi di acqua, un black out elettrico sta interessando gran parte del paese. Esondati i rii a Vispa e a Plodio. A San Giuseppe di Cairo chiuso il sottopasso ferroviario. Diverse auto, lungo i tratti valbormidesi, sono rimaste impatanate. Ad Altare è allagata via Paleologo.

Carcare

Aggiornamenti in corso