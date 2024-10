Maltempo, allerta meteo arancione nel levante savonese: in arrivo forti temporali

Liguria. Il centro meteo idrologico di protezione civile Arpal ha diramato un allerta meteo per temporali che riguarderà con diverse modalità tutta la Liguria.

L’allerta sarà arancione da questa sera alle 22 fino alle 24 di domani, martedì, su Genova e il relativo entroterra.

Sarà allerta rossa sullo spezzino dalle 12 alle 24 di domani, martedì, è arancione, sullo stesso territorio, dalle 6 di domattina alle 12 di domattina.

La situazione era già stata prefigurata in questi termini dai previsori Arpal nella giornata di ieri. La fase di intenso maltempo che si sta avvicinando alla Liguria ha iniziato a portare piogge deboli, ma costanti, su buona parte del nostro territorio regionale. Le precipitazioni più forti sono attese a partire da questa notte e andranno avanti fino a martedì sera, prima di una tregua umida mercoledì e del nuovo passaggio perturbato di giovedì, legato all’arrivo dell’attuale uragano Kirk che raggiungerà l’Europa interessando marginalmente anche il Nord Italia. Già nel corso della mattina odierna si sono verificate piogge diffuse di debole intensità in particolare nel centro della regione (41 mm/12 h a Fiorino, 25 mm /12 h a Vara Superiore), e entro sera sono attese cumulate areali significative.

Dalla serata, poi, la convergenza fra venti opposti di est-sudest e nord-nordovest – in formazione già dalle ore centrali sul settore centrale della Liguria – si farà più robusta e favorirà l’instaurarsi di temporali forti, organizzati e persistenti nella notte fra lunedì e martedì mattina: per questo tipo di evento è stata emanata l’allerta di massimo grado per i temporali, quella arancione.

Le precipitazioni diffuse e persistenti, di intensità anche forte, daranno luogo a cumulate elevate su tutte le zone di allertamento e saranno accompagnate da venti meridionali di burrasca, con raffiche superiori ai 100 km/h. Il sopraggiungere del fronte domani romperà lo scenario di equilibrio determinato dalla convergenza, spostando le piogge verso levante, dove continueranno a interessare un territorio già saturo: i bacini grandi dell’area C passeranno in rosso domani a mezzogiorno.

Attese in corrispondenza degli scrosci più intensi criticità legate a piccoli rii e allagamenti in ambito urbano. Attese rilevanti risposte idrologiche dei corsi d’acqua del Centro e del Levante, dove il deflusso delle piene potrà provocare criticità.

Sui bacini grandi del Levante, in particolare di Vara e Magra, attese esondazioni anche lungo le aste principali.