Finale Ligure. La forte perturbazione e le piogge intense hanno ingrossato notevolmente il torrente Pora a Finale Ligure, con la chiusura temporanea alla viabilità della Sp 17 che collega Finalborgo a Calice Ligure: situazione difficile anche all’altezza del Ponte di Ferro.

Notevoli disagi a Perti, dove risulta inagibile la zona industriale: aziende e attività sono state costrette a chiudere per il pericolo delle strade e ci sono persona rimaste bloccate, anche con auto e veicoli in panne per gli allagamenti che hanno interessato l’area finalese.

Una frana ha letteralmente sradicato una porzione dell’argine del torrente sempre Perti e sempre a causa di una frana in zona Cà del Moro è stata chiusa la Sp 490 (una delle vie alternative per raggiungere la stessa Val Maremola ancora isolata).

Altri allagamenti si segnalano in altri punti cittadini, come i sottopassi e alcune zone dell’immediato entroterra.

Sul posto stanno operando tecnici comunali, polizia locale e personale della protezione civile, così come prosegue l’azione di monitoraggio del territorio: a preoccupare il possibile peggioramento delle condizioni meteo e altre piogge che potrebbero aggravare un contesto già alquanto critico dal punto di vista idrogeologico.

Allerta gialla, allagamenti nell’albenganese

In particolare si teme il rischio di altri smottamenti per il notevole cumulo d’acqua.