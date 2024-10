Maltempo, allagata anche la sede della Croce bianca di Cairo: “Messi a dura prova ma non ci fermiamo”

Cairo Montenotte. C’è anche la sede di via Cortemilia della Croce bianca cairese tra le realtà maggiormente danneggiate dopo l’ondata di maltempo delle scorse ore.

A fare il punto della situazione è il vice presidente Riccardo Molinari: “Purtroppo dopo la seconda fase temporalesca della serata di ieri, quella forse più intensa, i locali della nostra pubblica assistenza sono stati allagati, circa mezzo metro di acqua è entrato in sede e per fortuna siamo riusciti a mettere in salvo mezzi e ambulanze. Nonostante tutto andiamo avanti, non ci fermiamo, non verrà annullato nessun servizio programmato nei prossimi giorni così come garantiremo i trasporti in urgenza”.

“Il nostro problema ora è quello delle comunicazioni, siamo senza linea internet e senza telefono fisso. Utilizziamo i vari cellulari e cerchiamo comunque di operare al meglio – prosegue il vice presidente – Voglio ringraziare tutti coloro che questa mattina sono venuti ad aiutarci, la sensibilità verso questa associazione è sempre alta e ne siamo felici. Supereremo anche questo momento, così come la città di Cairo si rialzerà presto.”