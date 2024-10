Albenga. Nuova allerta gialla nel savonese, e ancora una volta, come più volte accaduto in questa prima parte di autunno, a pagare il prezzo più alto sembra essere il ponente savonese. Tovo San Giacomo, dove la Sp4 risulta allagata, ma soprattutto Albenga: anche questa mattina, infatti, la pioggia incessante ha causato allagamenti sparsi in varie zone della città.

Le vere criticità però riguardano sostanzialmente due punti. Il primo è il sottopasso della ferrovia che collega Viale Italia e viale Martiri, dove è presente mezzo metro d’acqua. La zona è inagibile, sul posto è presente anche la polizia locale per deviare il traffico. Il secondo è in via Deportati Albenganesi, all’altezza del Camping Roma. Anche qui un allagamento impedisce il transito ai veicoli.

La chiusura di entrambe le arterie stradali rischia di “spezzare in due” la città: si tratta infatti di due dei tre collegamenti esistenti tra il centro e il lungomare, che quindi rischia di risultare quasi isolato.

Ad ora rimane percorribile una unica via di collegamento: dal centro verso la zona mare è possibile utilizzare il piccolo sottopasso ferroviario nella zona della ex Ortofrutticola, mentre per viaggiare dalla zona mare verso il centro bisogna percorrere tutto il lungomare fino all’intersezione con viale Che Guevara, e da lì imboccare viale 8 Marzo.

Alle due situazioni già raccontate si affiancano, come detto, una serie di allagamenti sparsi. Si segnalano disagi in via Genova e in via Venezia, oltre al giardino dell’asilo di via degli Orti. Nessun problema invece, per ora, in zona mare.

guarda tutte le foto 7



Allerta gialla, allagamenti nell’albenganese

Come rilevato dalle centraline Arpal, ad Albenga sono caduti fino a 41 mm di pioggia in un’ora. Il sindaco Riccardo Tomatis, in accordo con il consigliere delegato alla Protezione Civile Antonio Caviglia, ha disposto l’apertura del COC (normalmente non prevista durante le allerte gialle) a scopo precauzionale, in previsione di un peggioramento nel pomeriggio.

Al momento le squadre di protezione civile e della polizia locale stanno battendo tutto territorio per affrontare eventuali disagi, ma per ora, fortunatamente, sia il fiume Centa che gli altri rii e torrenti risultano tutti sotto il livello di guardia.

L’allerta gialla per temporali sul centro-ponente (Zone ABD) al momento è in vigore fino alle ore 18.