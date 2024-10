Tovo San Giacomo. Aggiornamento ore 13.21 In seguito alle forti piogge e all’allgamento della Sp 4 a Tovo San Giacomo, si è verificato il crollo di un muro in via Rembado. L’indicazione è quella di non mettersi in viaggio sulla strada provinciale n° ma di percorrere in alternativa la Sp 490.

Non c’è solo Albenga tra le località messe in difficoltà dall’allerta meteo di questa mattina. Anche a Tovo San Giacomo le forti piogge stanno causando alcune criticità.

“La pioggia imperversa sulla nostra zona – spiega il sindaco Alessandro Oddo – In particolare, un violento acquazzone si è abbattuto e si sta abbattendo nella parte bassa del nostro comune. Sono diverse le situazioni che vengono monitorate”.

La più importante è senza dubbio quella che riguarda la strada provinciale Sp4, che risulta allagata in via Rembado (Carmelin). Sia Provincia, sia Protezione Civile sono già state allertate.

“In virtù di una probabile intensificazione della pioggia nel pomeriggio e poi per la giornata di domani – avverte Oddo – si inviata a non muoversi se non per motivi strettamente necessari”.