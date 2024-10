Maltempo, a Savona allagate via Guidobono e via XX Settembre

Savona. Anche a Savona, come in molte località della provincia, ci sono stati allagamenti in alcune zone della città. Come succede ogni volta che piove abbondantemente, i tratti di via Guidobono e via XX Settembre tra corso Mazzini e il mare sono finiti sott’acqua. Le due strade sono rimaste chiuse temporaneamente al traffico in attesa che l’acqua defluisse.

L’acqua ha invaso anche i negozi delle vie interessate e i titolari delle attività sono stati impegnati a limitare i danni nei locali.

Il Letimbro è arrivato quasi al primo limite di guardia, poi il livello del torrente è sceso nel giro di poco tempo. Non è stata necessaria la chiusura prolungata dei ponti sul torrente. La polizia locale era presente agli incroci per regolare il traffico.

Secondo quanto rilevato dalla centralina di Arpal, nel capoluogo sono caduti fino a 45 millimetri di pioggia in un’ora (dato registrato nel primo pomeriggio) e una cumulata di 88 millimetri.