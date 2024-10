Maltempo: a Genova esonda un rio e allagamenti diffusi, la perturbazione si sposta verso il savonese

Liguria. Il maltempo si fa sentire, per ora a Genova, in allerta arancione dalle 22 di ieri sera. Nella notte il fronte della perturbazione ha fatto registrare un primo picco, con intense precipitazioni in tutta la città. Non sono mancati i primi problemi con l’esondazione del rio Fegino, in Val Polcevera, e diversi allagamenti.

Per quanto riguarda il savonese, al momento non si registrano danni causati dal maltempo, ma la perturbazione si sta spostando proprio in direzione ponente e in mattinata è prevista una nuova intensificazione.

+++ SCUOLE CHIUSE NEL SAVONESE +++ LEGGI ARTICOLO

Nel genovese, l’allarme per il rio Fegino è scattato verso le 4.10, quando le sirene predisposte dalla protezione civile sono suonate in tutto il quartiere, con l’acqua che in pochi istanti ha allagato la parte bassa di via Borzoli, poi chiusa al traffico dalla polizia locale.

Durante la notte anche i livelli del Cantarena (Arenzano), Ruscarolo e Chiaravagna (Sestri Ponente) si sono alzati repentinamente, facendo lanciare agli uffici del Comune di Genova l’allarme, poi rientrato. La polizia locale segnala inoltre allagamenti sparsi in via Reti e presso il sottopasso di Brin.

Sempre nella notte sono state evacuate due famiglie a Rivarolo, nel ponente genovese: le cause non sono legate al maltempo ma a problemi strutturali dell’edificio.

Tanti gli interventi dei vigili del fuoco di Genova, chiamati da decine di cittadini per la messa in sicurezza di strade e vie a causa di cadute di rami, allagamenti e qualche intonaco pericolante. Secondo quanto riferito, le criticità principali sono arrivate dalla zona della Val Polcevera e nell’entroterra.

A Campo ligure sono caduti 82,4 mm di pioggia in un’ora, a Pontedecimo 66, a Rossiglione 57, con raffiche di vento (scirocco) che sfiorano i 100 km orari.

A causa delle intense precipitazioni, è temporaneamente chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, la strada statale 1 “Via Aurelia” al km 547,500, in località Arenzano (Genova). Sul posto sono presenti le squadre Anas per la gestione dell’evento e per consentire la riapertura del tratto nel più breve tempo possibile.

(Video e foto del Fegino di Antonella Marras)