Maltempo, a Celle frana e strada allagata sopra a Cala Cravieu: Aurelia chiusa

Celle Ligure. Verrà chiusa l’Aurelia nel tratto in cui è caduta la frana, sopra il porticciolo fino a che non sarà rimosso il materiale che occupa al momento la strada

Poi sarà installato un semaforo che regolerà il traffico a senso unico alternato. Per ora il passaggio è consentito solo ai mezzi di trasporto pubblico e a quelli di emergenza. Una seconda frana, poco distante da questa, sulla scalinata che sale nella zona dei Bottini.

Raccomandazione da parte del sindaco Marco Beltrame a muoversi il meno possibile e a prestare la massima attenzione: “È stata allertata subito Anas per la frana sopra Cala Cravieu – ha spiegato -, mentre per quanto riguarda le scuole, i bambini che oggi hanno il doposcuola e che, al momento sono a scuola, rimangono lì, al primo piano dell’edificio fino a nuovo ordine in accordo con le maestre e il preside non escono da scuola. Poi sarà premura nostra e della Protezione Civile riaccompagnare a casa quelli che dovevano prendere i pulmini, ma ora rimangono lì, fino a nuovo ordine”.

Con l’ordinanza del sindaco Beltrame sono stati chiusi anche i giardini Mezzano, i giardini dei Piani, quelli della scuola elementare. Chiuso il centro ricreativo Mezzalunga, la ludoteca, la biblioteca. Chiusi i sottopassi dei Pani, l’ufficio Iat e il Cimitero.

L’amministrazione monitora costantemente la situazione. Operai comunali al lavoro, Protezione civile sul territorio.