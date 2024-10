Mallare, il Comune diventa plastic free per la salvaguardia del pianeta

Mallare. Il Comune di Mallare ha firmato il protocollo d’intesa con Plastic Free Onlus in prima linea per la salvaguardia del pianeta dall’inquinamento da plastica.

L’obiettivo è quello di collaborare, unendo le forze, per migliorare il Paese, sensibilizzare la popolazione sulla tutela dell’ambiente e salvaguardare la natura.

“Si organizzeranno inizialmente incontri con i più piccoli, coinvolgendo la scuola dell’infanzia e la primaria, per raccontare ed insegnare l’importanza delle piccole azioni quotidiane, per poi coinvolgere l’intera popolazione con giornate dedicate alla raccolta della plastica nelle vie del Paese e nella natura circostante”, sottolinea il sindaco Flavio Astiggiano.

“Il fine di questo percorso appena iniziato è di garantire un futuro migliore e pulito alle nuove generazioni passo dopo passo, cercando di compiere un reale cambiamento con piccoli ma importanti gesti”, conclude il primo cittadino.