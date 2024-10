Magliolo. Grande commozione oggi pomeriggio per l’ultimo saluto a Christopher Maione, il 39enne pietrese molto conosciuto in zona per essere uno dei soci del Bar Airone di piazza San Nicolò a Pietra Ligure.

La cerimonia laica si è svolta in piazza dei Santi Cosma e Damiano, a Magliolo: ad accompagnare i funerali non è mancata la musica che ha sempre caratterizzato le tante serate del locale pietrese.

Una folla commossa di amici e di quanti lo conoscevano si è radunata nella piazza del comune del Val Maremola per rendere omaggio al feretro del 39enne.

La sua improvvisa scomparsa è stata segnata da diversi messaggi di cordoglio espressi dalla comunità pietrese e numerosi ricordi da parte di tante persone che gli hanno voluto bene e lo apprezzavano per le sue qualità umane.

Al termine della cerimonia funebre la salma sarà cremata.