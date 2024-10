Magic moment Legino: prima squadra e Juniores Regionale ai vertici

Se c’è una società per cui non è retorica dire che le giovanili lavorano per fornire giocatori alla prima squadra quella è il Legino. Negli anni il passaggio è spesso avvenuto e in questa stagione sembra che funzioni anche l’ultimo tassello. Dopo stagioni buone, quest’anno la prima squadra sembra pronta per finalmente giocare per i primissimi posti. Ieri è arrivato un sonoro 4 a 0 al Finale. Terza vittoria consecutiva e terzo posto alle spalle della Carcarese e del Millesimo, rispettivamente a tre e un punto di distanza.

Nove goal fatti e tre subiti in quattro giornate, in cui l’unica sconfitta è stata di misura, 1 a 0, all’esordio contro il Millesimo. Ieri una prestazione che ha annichilito il Finale di mister Brignoli, fino a qualche ora prima tra le note liete della primissima parte di campionato. Le quattro reti sono arrivate tutte nel primo tempo: Sadiku, Piacentini, Tobia e doppietta di Piacentini.

Buone nuove anche dal serbatoio della Juniores Regionale di mister Saccone. Dopo il titolo vinto lo scorso anno, i giovani verdeblù si stanno riconfermando ai vertici della graduatoria. Con 12 punti in cinque partite, sono al secondo posto in classifica a tre lunghezze dal Campomorone, capolista solitaria e imbattuta dopo cinque turni. Ieri, un netto 5 a 0 ai danni dell’arenzano.

Insomma, ha modo di sorridere il bucaniere verdeblù.