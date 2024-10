Lutto a Pietra Ligure: è scomparsa la maestra Nadia Pesce

Pietra Ligure. Lutto a Pietra Ligure e Borgio per la scomparsa di Nadia Pesce, maestra elementare molto amata e conosciuta in tutto il territorio della Val Maremola.

Aveva 64 anni e si è spenta dopo una lunga malattia, circondata dall’affetto della famiglia.

Nadia Pesce ha dedicato gran parte della sua vita all’insegnamento, formando generazioni di alunni presso le scuole elementari di Borgio e Albenga. La sua passione per l’educazione e il suo impegno nella comunità l’hanno resa una figura molto apprezzata, non solo come insegnante, ma anche come persona sempre attiva in diverse iniziative.

Nadia Pesce lascia anche il fratello Marco, impiegato – anch’esso molto conosciuto e stimato – presso l’ufficio anagrafe del Comune di Pietra Ligure.

I funerali di Nadia Pesce si terranno sabato 19 ottobre alle ore 10 presso la Chiesa Parrocchiale di Nostra Signora del Soccorso a Pietra Ligure. Il rosario sarà recitato venerdì 18 ottobre alle ore 18 nella camera ardente dell’ospedale Santa Corona.