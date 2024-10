Loano, tutto pronto per “Loawarts”: la città si trasforma nella celeberrima scuola di magia

Loano. La città è pronta a trasformarsi in Hogwarts, la scuola di magia per antonomasia. Dal 26 ottobre al 3 novembre, la città dei Doria ospiterà “LoaWarts”, il raduno del maghetto più famoso del mondo organizzato dal Centro Culturale Polivalente e Fipe-Confcommercio Loano in collaborazione con Genova Dreams e con il patrocinio dell’assessorato a turismo, cultura e sport del Comune di Loano.

Il fulcro della manifestazione saranno i Giardini Josemaria Escrivà, dove verrà ricreata Diagon Alley, la strada che ospita i vari negozi presso i quali i maghi di tutte le età fanno i loro acquisti in vista del nuovo anno scolastico. A Loano il “villaggio magico” sarà composto da oltre 30 botteghe presso le quali si potranno trovare prodotti di artigianato e merchandising e un’area dedicata allo street food. Per conoscere gli orari di apertura del villaggio consultare il sito www.viviloano.it.

Ma “Loawarts” coinvolgerà l’intera città, da levante a ponente. Nelle piazze e nelle vie loanesi verranno ricreati tanti luoghi e momenti che gli appassionati dei libri e dei film ben conoscono. Inoltre, il centro storico sarà suddiviso nelle quattro case della Scuola di Magia e stregoneria di Hogwarts. Le strade e le piazze saranno decorate con bandiere e stendardi dei quattro gruppi ed anche negozi si “vestiranno” degli stessi colori.

Ogni giorno in centro storico animazione e spettacoli a tema: Scuola di Magia, caccia al tesoro, falconeria, Ballo magico, librerie magiche, disco magic, truccabimbi, baby magic dance, trenino magico, cene animate, tarocchi, divinazioni e rune, spettacoli teatrali, esibizione aerea, scacchi, parate e spettacoli itineranti e molto altro ancora.

Novità di quest’anno, la “Cena con i professori” in programma venerdì 1 novembre al Loano 2 Village. Tutti i professori di Hogwarts presiederanno la cena servita composta da: antipasto, primo, secondo, dolce, caffè, acqua e bottiglia di vino ogni 3 persone. Durante la cena i professori intratterranno gli ospiti con magie e giochi. Prenotazione obbligatoria.

Venerdì 25 ottobre anteprima con l’evento “Spiriti di mare e vascelli fantasma”: passeggiata teatrale a tappe alla scoperta delle leggende e dei fantasmi di Loano e della Liguria. Durata circa 2,30 ore, con partenza presso i Giardini Caduti di Nassiriya alle ore 21.