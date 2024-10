Loano, l’11 ottobre un incontro sulle “Linee guida per il Controllo del Vicinato”

Loano L’amministrazione comunale di Loano e l’Associazione Controllo del Vicinato hanno promosso per venerdì 11 ottobreun incontro formativo dal titolo “Linee guida per il Controllo del Vicinato”. L’appuntamento è per le 17 nella sala consiliare di Palazzo Doria.

L’incontro intende far conoscere il valore del progetto e le buone pratiche per coinvolgere i cittadini nella sorveglianza informale, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza e la vivibilità ed instaurare un rapporto di fiducia e cooperazione con le forze dell’ordine.

Organizzare la comunità per renderla più resiliente è un’opportunità confermata anche dall’interesse della Prefettura nel rinnovare i protocolli d’Intesa: promuovere la sicurezza partecipata è un ulteriore contributo all’attività di prevenzione generale e di controllo del territorio istituzionalmente svolta dalle forze di polizia.

Ai saluti istituzionali e all’introduzione di Luca Lettieri, sindaco di Loano, seguiranno gli interventi di Ferdinando Raffero, presidente dell’Associazione Controllo del Vicinato, che spiegherà “Come funziona il Controllo del Vicinato”e “L’importanza della rete dei cittadini”; al termine, domande ed approfondimenti.

Chiunque sia interessato ad avere maggiori dettagli ed informazioni su come aderire al progetto, può contattare il comando di Polizia Locale al seguente indirizzo: poliziamunicipale@comuneloano.it.