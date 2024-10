Loano in lutto per la scomparsa di Mariuccia Minazzo, nota parrucchiera e commerciante

Loano. La comunità loanese è in lutto per la scomparsa di Maria “Mariuccia” Minazzo. Aveva 84 anni.

Nota parrucchiera e commerciante, per anni, insieme alla figlia Claudia, ha gestito un salone in via Garibaldi.

Era sposata con Domenico Dama, scomparso nel 2006 e a sua volta parrucchiere per signora nonché socio fondatore e dirigente della San Pio X Pallavolo.

Lascia la figlia Claudia con il marito Karim, la nipote Giulia con Giulio.

Il funerale si terrà martedì 15 ottobre alle 15 nella parrocchia di San Pio X. Il rosario sarà recitato lunedì 14 ottobre alle 18 nella camera ardente del Santa Corona.