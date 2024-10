Loano, al consigliere Paola Arecco l’incarico al “Piano per la eliminazione delle barriere architettoniche”

Loano. Nell’ambito della redistribuzione di deleghe e incarichi all’interno di giunta e maggioranza consiliare, il sindaco di Loano Luca Lettieri ha conferito al neo consigliere Paola Arecco l’incarico relativo al “Piano per la eliminazione delle barriere architettoniche”.

“Sin dall’inizio del mandato, – spiega il primo cittadino loanese, – ci siamo impegnati per rendere più fruibile, vivibile e accogliente la nostra città, anche per le persone con ridotte capacità motorie e sensoriali. Per questo motivo è stata conferita una consulenza specifica per redigere il Piano per l’eliminazione delle barriere architettoniche (Peba) anche grazie a un finanziamento regionale”.

Il Peba consta di due parti: la prima relativa agli immobili e al patrimonio pubblico (palazzo comunale, edifici amministrativi, strutture sportive); la seconda inerente la fruibilità degli spazi pubblici.

“Essendo un argomento particolarmente ‘sensibile’ e in linea con il riconoscimento di Loano città ‘Bandiera Lilla’ per il turismo accessibile, ho pensato di incaricare il consigliere Paola Arecco di seguire passo passo la realizzazione del Peba che, nella sua prima parte, è già stato steso ed è in procinto di essere approvato dal consiglio comunale. L’impegno è quello di finanziarne la realizzazione sulla base delle priorità che il consigliere suggerirà all’amministrazione comunale. Sono certo che espleterà il suo incarico con serietà, impegno e con la sensibilità necessaria. Buon lavoro a lei”, conclude il sindaco Lettieri.