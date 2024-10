Lo Speranza di mister Girgenti batte il Savona: “Scritta una piccola pagina di storia”

Dopo la sconfitta contro l’Olimpic e il pari sul campo del Masone, si è accesa la stagione dello Speranza. E miglior modo per farlo non ci poteva essere. La vittoria 3-1 contro il Savona offre motivazioni e stimoli nuovi alla squadra di mister Davide Girgenti, molto soddisfatto: “Puntavamo a vincere – commenta il tecnico – e oggi abbiamo fatto una partita di sofferenza e grande organizzazione tattica, contro la favorita del campionato. Abbiamo fatto un’impresa e scritto una piccola pagina di storia dello Speranza“.

Da questo pomeriggio, dunque, si aggiunge un’avversaria pericolosa per le contendenti al titolo. Infatti, Girgenti dichiara: “Non siamo inferiori a nessuno, vogliamo arrivare più in alto possibile e dare fastidio alle squadre che proveranno a vincere. La squadra ha fatto uno step mentale importante, cambiando il modo di difendere. Sono contento per i ragazzi: ci credevano ed è quello che volevano tutti”.

Infine, la soddisfazione per aver raccolto i frutti del lavoro settimanale, ma anche la consapevolezza di dover crescere ancora, già per il match contro lo Sciarbo&Cogo. “Lavoriamo tanto sulle palle inattive – afferma il mister-, quando facciamo gol su queste situazioni è ancora più bello. Tuttavia, sul gol subito abbiamo commesso una leggerezza e dobbiamo cercare di non prendere mai gol. A Cogoleto sarà una partita difficile, ma dovremo cercare di fare risultato pieno“.