Albenga. Attimi concitati questa sera ad Albenga dove, nei pressi della stazione ferroviaria, è avvenuta una lite tra due gruppi numerosi di persone.

Subito sono intervenute sul posto due auto dei carabinieri, due della polizia locale e un’ambulanza della Croce Bianca. Il pronto intervento delle forze dell’ordine ha evitato che la situazione degenerasse; al loro arrivo, però, tutti i partecipanti alla lite si sono dileguati ad eccezione di tre persone.

Secondo le prime informazioni due di loro, entrambi giovani di origine straniera, sarebbero venuti alle mani. Entrambi, pur avendo riportato alcune lievi ferite ed escoriazioni, hanno rifiutato il trasporto in ospedale. Sono stati portati in caserma per accertamenti.