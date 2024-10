Lingue straniere, all’istituto “Falcone” di Loano certificati Cambridge

Come ogni anno l’istituto “Falcone” di Loano si appresta ad organizzare i corsi di preparazione alle certificazioni linguistiche, che permettono agli alunni di seguire un percorso che li porterà, se decideranno di sostenere l’esame, ad ottenere un certificato spendibile sia a livello di curriculum sia a livello di CFU – le Università infatti riconoscono i certificati Cambridge come credito in sostituzione dell’esame di lingua straniera, ormai obbligatorio per tutti i corsi di laurea.

Lo scorso anno l’iniziativa ha coinvolto oltre 150 studenti, suddivisi in sette diversi corsi: tre per il livello B1, tre per il livello B2 e uno per il livello C1, attivato per la prima volta nel nostro istituto. Il notevole numero di allievi coinvolti ha portato ad un elevato numero di candidati per gli esami per le certificazioni di tutti e tre i livelli e grazie a questo, la prestigiosissima Cambridge University Press ha attribuito all’IISS ‘G. Falcone’ l’attestato ufficiale di Preparation Centre, con la possibilità di utilizzarne il logo ufficiale.

I docenti referenti per il progetto, i professori Cristina Bottino e Alessandro Vona, sono già al lavoro per l’organizzazione dei corsi per l’anno scolastico 2024-2025.