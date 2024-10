Letimbro, Roso: “Bisogna lavorare tanto ma siamo insieme solo da un mese e mezzo. Bacigalupo? Tempistiche allungate, al Santuario per un mesetto”

Savona. Troppo Speranza per la Letimbro che viene sconfitta 3-0 in Coppa Liguria. Mister Dario Roso analizza la gara notando il gap ancora presente tra le due formazioni: “Nel secondo tempo è mancata la gamba e una squadra di livello come lo Speranza ha dimostrato la differenza di qualità tra noi e loro. Dovevamo fare di più, avremmo dovuto continuare a soffrire”.

“Bisogna lavorare tanto sulle gambe, sulla testa e sulla finalizzazione perché in tre partite tra Coppa e campionato realizzato un solo gol”, spiega il tecnico. Tuttavia è passato ancora troppo poco tempo per fare amalgamare i gialloblù con il lavoro sul campo: “Abbiamo iniziato il 19 di agosto ed è solo un mese e mezzo che siamo insieme. Questo però è un gruppo che lavora, deve lavorare di più per ottenere dei risultati perchè la Prima Categoria è difficile.

Il Bacigalupo? Le tempistiche si sono allungate per dei lavori in corso, per un mesetto saremo al Santuario che è stata la casa della Letimbro per tanti anni”, chiosa Roso.