“Legge di bilancio inadeguata”, protesta regionale del sindacato Pensionati Cgil

Liguria. Si terrà lunedì 4 novembre alle 10 in largo Lanfranco a Genova la mobilitazione regionale delle pensionate e dei pensionati della Liguria che tornano in piazza per protestare contro una legge di bilancio inadeguata.

A organizzare la protesta il sindacato Pensionati Cgil che contesta l’operato del governo “che non tiene conto dei bisogni di questa grande fascia della popolazione”, si legge nella nota di presentazione.

Per rivendicare il potere d’acquisto, un sistema previdenziale che sappia garantire il diritto alla pensione, risposte su sanità, non autosufficienza e fisco nel segno dell’equità e dell’universalità sono state organizzate mobilitazione in tutto il Paese e lunedì la protesta regionale sarà a Genova.

La manifestazione dal titolo “Il potere di acquisto logora chi non ce l’ha” ha lo scopo di mettere al centro della discussione politica i bisogni di pensionate e pensionati ai quali questo Governo ha negato due anni di rivalutazione delle pensioni e che spesso utilizza come bancomat.

L’appuntamento è fissato per lunedì 4 novembre a partire dalle ore 10 sotto la prefettura di Genova. Sarà presente il segretario generale Spi Cgil Genova e Liguria Ivano Bosco e la segretaria nazionale Spi Cgil Tania Scacchetti. Sono previste delegazioni da tutte le province liguri.