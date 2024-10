Le maschere liguri del carnevale in trasferta oltreoceano: parteciperanno alla sfilata per l’80^ Columbus Day a New York

Savona. Capitan Fracassa e la Principessa Zenobia del Carretto Doria di Loano, la Principessa Perseghina e U Cillu di Borghetto Santo Spirito, Re Cicciolin di Savona e Isabella Andreini, sposa e prima attrice della Compagnia dei Gelosi di Capitan Spaventa, e infine Capitan Spaventa di Genova. Sono queste le sette maschere liguri che il prossimo 14 ottobre parteciperanno alla sfilata dell’ottantesimo Colubus Day in programma a New York.

L’iniziativa rientra nel Progetto Pnrr “Turismo delle radici”, strategia integrata per la ripresa del settore del turismo nell’Italia post Covid-19 del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con Italy Discovery. L’Associazione “Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane”, nata a Parma il 28 novembre 2015 e a cui aderiscono circa 390 maschere italiane provenienti da 16 regioni, è stata ritenuta la più idonea a rappresentare l’Italia per questa iniziativa che si propone di promuovere il territorio e rafforzare le relazioni istituzionali sul mercato statunitense, rappresentando l’identità culturale, storica e popolare italiana.

L’associazione culturale “Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane” nata a Parma il 28 novembre 2015, raccoglie circa 400 maschere italiane, provenienti da 16 regioni: Valle d’Aosta, Veneto, Lombardia, Liguria, Piemonte, Emilia Romagna, Toscana, Umbria, Molise, Marche, Lazio, Campania, Puglia, Calabria, Sicilia, Sardegna. L’associazione si occupa di valorizzare a livello nazionale ed internazionale, il ruolo culturale storico della maschera allegorica italiana che è sintesi espressiva del binomio “tradizioni” e “tipicità” delle comunità locali e dei territori. La maschera allegorica, infatti, coniuga la piacevolezza di uno storico spettacolo e l’utile fine di valorizzare il patrimonio culturale e sociale di un territorio; unisce cultura e spettacolo, tradizioni e storia, prodotti e produzioni, collabora cioè a mantenere vivo il patrimonio culturale italiano, fatto di tradizioni popolari, di dialetti, di prodotti tipici, di bellezze architettoniche ed ambientali.

L’agenda sarà fitta di appuntamenti: partenza dall’Italia il 12 ottobre, incontro con le comunità di New York il 13 ottobre grazie all’organizzazione di Italy Discovery, con il suo presidente Roberto Perticone. La grande sfilata si svolgerà poi il 14 con la presenza di oltre un milione di cittadini newyorkesi e turisti. Partendo dalla Fifth Avenue, sfilerà quindi un gruppo con più di ottanta maschere aderenti al Centro di Coordinamento Maschere Italiane, rappresentativo della cultura e della tradizione di tutto il territorio nazionale ed incontrerà le numerose comunità italoamericane presenti negli Stati Uniti d’America. Tra le tante parteciperanno il Sire di Verona Papà del Gnoco con la sua corte, Brighella (Lombardia), Dsevot (Parma), Bicciolano (Vercelli), Giangurgolo (Calabria), Merdules Bezzos (Sardegna), Guazzarò (Marche) Lavica (Sicilia) e una delegazione da Misterbianco. Per questi ultimi è stata organizzata una spedizione aerea di 400 chilogrammi di costumi che si caratterizzano per una decorazione molto articolata e ricca.

Sono 3.372.512 italiani o discendenti di italiani dell’area di New York e costituiscono infatti il principale gruppo etnico e linguistico della grande area urbana che comprende, oltre a Manhattan, Staten Island, il Nord New Jersey e Long Island, essendo pari al 16% dei 21,2 milioni della popolazione della cosiddetta Greater New York. Essi rappresentano la più grande città italiana degli Stati Uniti e oltre un quinto dei 15,6 milioni di americani che si considerano di origine italiana. La grande parata si svolgerà il mattino del 14 ottobre a partire dalle ore 11.00, con la presenza di più di un milione di cittadini newyorkesi e turisti, e oltre 35.000 persone in parata.

“Un momento storico per noi del Centro di Coordinamento delle Maschere Italiane, per la prima volta oltre oceano, in rappresentanza delle nostre antiche tradizioni popolari – dichiara il Presidente dell’associazione Valerio Corradi- realizzabile solo grazie al sostegno del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, delle Regioni, delle Province e dei Comuni italiani che, lieti di essere rappresentati, hanno voluto partecipare all’iniziativa.”

Un momento unico nel suo genere e che saprà dare risalto al valore storico culturale delle Maschere Italiane, come patrimonio materiale ed immateriale della nostra nazione.