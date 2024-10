Savona. Nell’ambito delle celebrazioni per il 250° anniversario della fondazione della Guardia di Finanza, tra le iniziative tese a promuovere la solidarietà e l’educazione quali strumenti di sviluppo sociale ed economico del territorio, il comando provinciale di Savona ha indetto un concorso artistico sul tema “La Guardia di Finanza, nella tradizione il futuro”.

Tale iniziativa ha visto la partecipazione degli studenti delle scuole secondarie savonesi di secondo grado. Finalità del concorso è stata quella di rappresentare, tramite elaborati pittorici e grafici di qualsiasi tipologia, i poliedrici aspetti operativi della Guardia di Finanza, i sottesi valori ed ideali che ispirano l’attività quotidiana dei propri appartenenti ed i sacrifici correlati all’essere “finanziere”, avvicinando i giovani all’istituzione.

Il concorso ha avuto il suo epilogo nella serata dedicata alla premiazione (con relativa attribuzione dei Trofei della Solidarietà e della Critica oltreché degli Attestati di Merito ad opera di una qualificata giuria presieduta dal noto ceramista albisolese Tullio Mazzotti) tenutasi il giorno 18 ottobre 2024 presso il compendio militare delle Fiamme Gialle “Damiano Chiesa” di via Famagosta dove sono convenuti, in un clima di partecipata e significativa interazione, numerose autorità civili e militari in aggiunta a tutti i “giovani artisti” espositori accompagnati dai rispettivi dirigenti e docenti.

Nel corso dell’evento si è promossa una raccolta volontaria di offerte destinata all’acquisto di materiale medicale/sanitario, finalizzata alla successiva donazione dello stesso ad associazioni senza fini di lucro del savonese che si occupano di assistenza alle persone fragili o caratterizzate da situazioni di disagio.