L’Avis comunale di Savona compie 90 anni

Savona. Domenica 29 settembre 2024 si è svolta la festa per il 90° anniversario della fondazione dell’Avis Comunale di Savona.

“Era il 10 agosto 1934 quando un gruppo di volontari capitanati dal Dott. Angelo Bertolotto costituirono l’associazione – ricordano -. Tante persone e istituzioni sono cambiate da allora ma lo spirito dei fondatori non si è incrinato. La diffusione della promozione del dono del sangue, la sua raccolta e quella dei suoi derivati è rimasta inalterata. Negli anni 80 si raccoglieva 250 cl di sangue ora sono 450. Le metodologie sono state rivoluzionate da criteri sanitari ben precisi. Una volta bastava un lettino o sedia ora le poltrone sono predisposte con bilance elettroniche che informaticamente si collegano con il PC in dotazione alla sede. Oltre la nostra ricorrenza ricordiamo il gemellaggio con Avis Castelfiorentino con la quale compiamo 44 anni di collaborazione e amicizia. Era il 29 giugno 1980 quando i nostri rispettivi Presidenti hanno suggellato questo evento e da allora si prosegue questa vicinanza”.

“La festa – proseguono dall’associazione – si è sviluppata nella mattinata con accoglienza alle 08.30 delle consorelle presso la nostra sede di via Famagosta 22r. Con vero piacere posso dire che hanno partecipato anche le consorelle del genovese e dello spezzino. In tutto sono state 27. Alle 09.15 è partito il corteo con la partecipazione della Banda Musicale S. Ambrogio e con il sostegno delle forze dell’ordine della polizia municipale. Prima di raggiungere la chiesa di Maria Ausiliatrice alle 10.00 il corteo si è fermato davanti al monumento dei caduti di Piazza Mameli per la deposizione della corona in memoria dei donatori non più fra di noi.

“Dopo la santa messa officiata da Don Giovanni Margara sono iniziate le premiazioni dei donatori presso la sala della SMS Generale in via San Lorenzo a seconda dei vari livelli di donazione. La partecipazione dei donatori premiati è stata elevata con parecchie medaglie d’oro. Hanno presieduto alla premiazione oltre che i presidenti dell’Avis Regionale Sergio Bertelli, Avis Provinciale di Savona Daniele Fui e Avis Provinciale di La Spezia nonché referente a Avis Nazionale Alessandro Casale, il Direttore Sociosanitario Asl2 Dott.ssa Monica Cirone, la Croce Rossa, la Croce Bianca, il CSV Polis con il loro presidente Franco Zunino e l’Istituto Nastro Azzurro che ci ha pregiato del suo patrocinio. Purtroppo per impegni inderogabili il Sindaco di Savona Avv. Marco Russo non è potuto essere presente ma la Polizia Municipale ha presieduto le premiazioni in sua vece. Sono state offerte alle donatrici premiate presenti le rose come ulteriore ringraziamento per ciò che fanno. Finita la cerimonia ci si è trasferiti al ristorante Madonna Del Monte dove si è pranzato meravigliosamente. Ai donatori con medaglia d’oro è stato offerto il pranzo come nostra consuetudine”.

“Tutta la festa si è svolta nei migliori dei modi, l’organizzazione della nostra segreteria (Claudia e Noemi) è stata perfetta e l’aiuto dei volontari hanno contribuito allo svolgimento lineare della manifestazione. Ma come presidente di questa gloriosa associazione ci tengo a dire che senza i nostri donatori non saremmo stati in grado di farla. Sono il cuore pulsante dell’Avis e ci permettono di contribuire nella provincia di Savona all’autosufficienza del sangue per gli ospedali. Un grandissimo grazie ai nostri soci e buon sangue a tutti”, concludono.