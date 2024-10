L’Angelo Baiardo frena il Pietra, il ds Barsacchi: “Nel calcio conta solo quando la palla entra in porta”

Si è concluso con il punteggio di 1-1 il confronto tra Pietra Ligure e Angelo Baiardo di domenica scorsa. Un pari che porta a quota due punti in classifica i neroverdi. Decisivo il gol di Gatto nel primo tempo, raggiunto dalla rete di Dominici in pieno recupero. Un finale che ha lasciato anche qualche polemica, a cui però il ds Fabrizio Barsacchi si sottrae. Infatti, nel commento post partita hanno prevalso le lodi alla sua squadra, per una prestazione di grande livello.

“Abbiamo affrontato una squadra con delle individualità importanti – afferma il direttore sportivo -. Dopo le difficoltà del primo quarto d’ora siamo andati in vantaggio e abbiamo avuto cinque palle abbastanza nitide per raddoppiare. Poi siamo rimasti in dieci, loro ci hanno messo sotto pressione e nel finale hanno avuto tante occasioni per pareggiare. Ovvio, dispiace prendere il gol del pari alla fine, quando ci speravamo tutti. Comunque, portiamo via un punto contro un’ottima squadra: dobbiamo ripartire dalle tante cose buone che abbiamo fatto“.

Considerato il livello dei biancocelesti, quest’anno diverse squadre lasceranno il De Vincenzi a mani vuote, ma non è stato il caso del club genovese che, anzi, torna a casa con molta consapevolezza dei propri mezzi. “La squadra è giovane e nuova – dichiara Barsacchi -, nelle prime due domeniche ha raccolto meno di quanto meritasse ma piano piano i ragazzi stanno trovando l’amalgama. Oggi potevamo vincere? Sì, ma potevamo anche perdere. Sicuramente i tre rigori contro e le quattro espulsioni è un dato che bisogna migliorare”.

Tuttavia, è chiaro che ci siano ancora diversi margini di miglioramento per questa squadra, come afferma lo stesso ds: “Nel breve periodo dobbiamo trovare ancora più compattezza e cinismo. Ripeto – continua – b, oggi abbiamo avuto delle palle gol importanti. Bisogna migliorare sulla concretezza: in questo sport conta solo quando la palla entra in porta e da questo dipendono tutte le valutazioni. In ogni caso, come dicono le nuove generazioni di allenatori, i risultati possono essere casuali, ma le prestazioni no. E oggi la prestazione c’è stata“.