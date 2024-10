Laigueglia, il Comune: “Al lavoro per ripristinare in tempi brevi la scuola di via dei Cha”

Laigueglia. Presso le scuole di via del Carmine si è svolto un incontro per aggiornare le famiglie dei bambini sullo stato dell’arte dei lavori della scuola di Laigueglia.

Ai genitori interessati sull’argomento scuole il vice sindaco Andrea Zancanaro ha illustrato il percorso sino ad oggi compiuto: dalla presentazione del progetto nel 2018 fino all’avvio dei lavori a novembre 2023, i problemi affrontati e le prospettive per prosecuzione e fine lavori a breve termine.

“La scuola, la sicurezza ed il benessere dei bambini sono argomenti troppo importanti per essere affidati a comunicati stampa – spiega il sindaco Giorgio Manfredi – abbiamo preferito un colloquio aperto con i genitori per essere il più esaustivi possibile e rispondere alle loro domande. Siamo contenti di constatare che i genitori, con grande senso di responsabilità, accettano qualche disagio con l’obiettivo comune di arrivare in tempi brevi al ripristino dell’edificio scolastico di via dei Cha”.