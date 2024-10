La Veloce non ci sta: “Bisognava rinviare già sabato, assurdo giocare il 31”

La Veloce, uno dei club storici della nostra provincia, non ci sta e alza la voce. Il club del presidente Francesco Sanguineti si scaglia contro il Comitato provinciale di Savona.

“L’allerta meteo era nota fin da venerdì sera. La comunicazione di rinvio delle gare è arrivata alle 11 di mattina di domenica. Ci vuole rispetto per le società. Il punto è che viste le condizioni meteo già sabato si sarebbe dovuta annullare tutta la giornata”.

Il club granata protesta – ma non è l’unico a pensarla così – anche per quanto concerne il rinvio di tutte le partite a giovedì 31 alla sera: “Dopo averci fatto aspettare fino a fine ottobre per giocare in campionato, ora ci vogliono far giocare due partite nell’arco di tre giorni. Senza contare il fatto che molte squadre hanno subito ingenti danni ai propri impianti e che quindi non si potranno allenare. Bisognava rinviare la giornata al primo slot libero oppure metterla in coda al calendario“.

“Siamo tutti dilettanti – chiude il club – sia dirigenti sia giocatori. Mettere una trasferta così in settimana con poco preavviso mette tutti in difficoltà”.